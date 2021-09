Profesora reveló que tiene un ‘sugar student’ que le da sus gusticos

Una polémica profesora, identificada en redes sociales como ‘Chica de oro’, se volvió viral en internet debido a una confesión que realizó en Twitter, donde contó que tiene un ‘sugar student’ que le manda dinero para darse gustos.

“Mi alumno yanqui millonario me mandó 25.000 pesos para que me compre ropa por mi cumple, porque las verdaderas reinas tenemos ‘sugar students'”, escribió la mujer en su perfil @ana_de_noche. El trino rápidamente logró viralizarse en internet, alcanzando más de 76.000 ‘likes’.



Además, la implicada aseguró que aunque en un inicio no quiso aceptar el ofrecimiento del estudiante, finalmende accedió. “Me tendrían que haber visto tipo no, por favor, no puedo aceptar eso; bueno sí, sí puedo“, manifestó.

Aunque no se conoce el país de origen de la maestra, que probablemente es México o Argentina, la historia logró acumular cientos de reacciones de usuarios de la red social, quienes dejaron comentarios como: “Quiero ser tu alumna, porque ese chico por algo te estima tanto, pero soy pobre. No sé ni de qué das clases, pero toy” y “Aguante, a mí una alumna (edad: madre) de Virginia me mandó 200u$d porque le daba vergüenza decirme que no iba a tener más tiempo para las lessons. Por más alumnos así”.

