Profesora dona su riñón a alumna de tan solo 5 años

Robin Mach, una profesora de preescolar de Estados Unidos, se enteró que una de sus alumnas pasaba 11 horas diarias en diálisis y necesitaba con un urgencia un transplante de riñón.

Viendo esto, además de otros problemas que padece desde su nacimiento como ceguera parcial, la maestra decidió donar un riñón a la pequeña de tan solo 5 años.

Según la revista People, la maestra habló con la madre de Kayleigh y le preguntó que si querían intentarlo. Mach se sometió a varias pruebas para clasificar en el transplante de la niña, y logró pasarlas todas.

La madre se sintió contenta y emocionada porque el riñón provenía de alguien cercano y que conocían. La historia fue compartida para motivar a más personas a donar órganos y salvar vidas.

