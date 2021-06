Nuevo récord: meme de “Doge” fue vendido por un precio multimillonario

El NFT (token no fungible) sigue accediendo a los derechos de los memes más representativos de las redes sociales, y ahora, la nueva adquisición es “Doge”, el perro de la raza japonesa Shiba Inu, catalogado como uno de los canes más famosos del mundo gracias a la popularidad de los memes.

Todo sucedió en medio de una subasta, donde el comprador, identificado como @pleasrdao, presentó una puja de 1.696,9 criptomonedas Ethereum, lo cual tiene un valor de unos 4 millones de dólares.

El meme fue puesto en subasta por Atsuko Sato, la dueña del perro, y quien por varios días era testigo de como usuarios ofrecían cada vez más valor por la imagen de su mascota, hasta que todo finalizó cuando @pleasrdao ofreció la suma inigualable, y por la cual ahora es el dueño de la imagen del animal.

¿De dónde viene el meme?

En el año 2010 la deña del perro publicó varias fotos del animal en redes sociales como Tumblr y Reddit, meses después, se dio cuanta cómo la imagen de su perro empezó a se el eje central de memes y reacciones de usuarios en redes sociales, donde se le bautizó como “Doge”.

“Al principio cuando me enteré de los memes de Kabosu me sorprendí mucho. Me aterrorizaba el hecho de que una sola foto que casualmente había publicado en mi blog pudiera recorrer el mundo hasta sitios que no conocía”, aseguró la mujer.