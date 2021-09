“Para la bolu** no hay after”: supuesto video de Ronaldinho se vuelve viral

En los últimos días, Ronaldinho ha estado apareciendo de primero en las tendencias de Twitter debido a un video de una usuaria de TikTok, quien aparentemente se encontró al crack del fútbol en una fiesta de la que se desconoce su ubicación y fecha, y lo invitó a un ‘remate’.

En el video titulado como ‘After con Ronaldinho’, se escucha a la mujer decirle al exjugador: “Chicos, se viene un after”, a lo que ‘Dinho’ respondió: “¿De dónde eres carajo?”, y ella le contestó que era de Argentina.

En medio de las risas, el futbolista inmediatamente le dice a la implicada: “No, no, no, para la boluda no hay after”, y lo repite varias veces hasta que la mujer reacciona manifestando: “Me dolió eso (…) no dale, no seas malo, boludo, dale”.

El video rápidamente se volvió tendencia en internet, donde miles de fanáticos del brasileño reaccionaron a su respuesta con divertidos comentarios como: “Si Ronaldinho dice NO HAY AFTER, pues no hay y punto”, “Crack dentro y fuera de la cancha”, “Deja tranquilo a mi Ronaldinho”, entre otros.

Mire acá el video viral de Ronaldinho: