Nueva Zelanda le da sopa y seco al mundo haciendo tremendo concierto presencial

Desde que el mundo se vio envuelto por la pandemia que trajo el COVID-19, diferentes países han pagado el costo de la llegada del virus. La crisis económica que han tenido diferentes industrias, entre ellas las del espectáculo, como conciertos y festivales, dejaron pérdidas significativas a lo largo del 2020, y por ahora, para el 2021, no se habla de otra cosa más que de las lejanas soluciones.

Por su parte, desde que el coronavirus empezó a ser un dolor de cabeza para los gobiernos, Nueva Zelanda manejó con eficacia la alerta sanitaria, por lo que a diferencia de otros países, allí se han dado la libertad de despojarse del tapabocas.

So jealous of New Zealand right now pic.twitter.com/BqkgaGH8AL

— Consequence of Sound (@consequence) January 18, 2021