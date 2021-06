Noel Gallagher planea una gira donde solo tocará canciones de Oasis

Noel Gallagher aún mantiene intactas sus raíces de Oasis, y pese a que se ha mantenido en una lucha de egos constante con su hermano Liam, el músico aprovecha sus shows con High Flying Birds para tocar una que otra canción de su ex banda familiar.

De hecho, en su visita a Colombia, donde aterrizó junto a U2 en el marco de la gira The Joshua Tree Tour, en el 2017, Noel fue el encargado de abrir el show, y no dejó al público expectante con ganas de una que otra canción de Oasis.

Por esta razón Noel es consiente que el extremo musical que hay entre High Flying Birds con Oasis termina uniéndose en sus conciertos por petición de sus fans.

“Cuando hago un disco, no pienso en mi legado. Estoy en la trinchera con las canciones y sigo mis instintos. Como salen es como salen. En general, High Flying Birds es un conjunto totalmente diferente a Oasis. No podrían ser más diferentes. Pero cuando monto un espectáculo, tienes que fusionar las dos cosas. No puedes cobrar a la gente 70 libras la entrada y no tocar un puñado de canciones de Oasis, algunas de las más famosas de los noventa.”, aseguró Gallagher para The Sun.