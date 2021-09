Netflix: prepárese para los estrenos de septiembre en la plataforma

Mes a mes, Netflix, una de las plataformas de contenido streamings más populares del mercado, renueva su catálogo con una gran cantidad de películas, series, documentales y más producciones que compiten con las demás aplicaciones multimedia como Disney+, Amazon Prime, HBO Max, Paramount+, entre otras.

Y septiembre no es la excepción, por lo que hoy compartimos el listado de los estrenos que llegan este mes al exitoso servicio por suscripción estadounidense. Aliste las crispetas y prepare el maratón:

Películas:

– Más allá de la fiesta

– ¿Cuánto vale la vida?

– Lassie vuelve a casa

– Slender Man

– Amores perros

– Cuentos al caer la noche

– BAC Nord: Brigada Anticriminal

– El olvido que seremos

– Fuimos canciones

– Nadie sale con vida

Series:

– Los 100: Temporada 7

– Q-Force

– Hotel Del Luna: Temporada 1

– La Casa de Papel, parte 5: volumen 1

– The Circle: EE.UU. T3

– Lucifer: Temporada 6

– Los alquileres vacacionales más increíbles del mundo: Temporada 2

– Jack Whitehall: Travels with My Father – Temporada 5

– Brooklyn Nine-Nine: Temporada 7

– Nailed It!: Temporada 6

– Jugando con fuego: Latino

– Final Space: Temporada 3

– Sex Education: Temporada 3

– El juego del calamar

– Keeping Up with the Kardashians: Temporada 6

– Amor en el espectro: Temporada 2

– Dear White People: Volumen 4

– Jaguar

– Misa de medianoche

– Reas: Nueva Orleans

Anime

– Kuroko no Basket: Temporada 3

– Yowamushi Pedal

– Yowamushi Pedal Grande Road

Documentales

– Punto de inflexión: El 11S y la guerra contra el terrorismo

– Misterios del Titanic

– Schumacher

– Fantasma

– Cuenta regresiva: Misión espacial Inspiration

– Al descubierto: Punto de break

– Hermanos de sangre: Malcolm X y Muhammad Ali