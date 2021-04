LEGO hace figura del Welcome To The Black Parade aprobada por My Chemical Romance

En una nueva oportunidad para lucir sus figuras, LEGO ha creado una nueva en nombre de Welcome To The Black Parade de My Chemical Romance, toda una sensación para los verdaderos fanáticos de la banda.

Esta nueva figura nació gracias a una función de LEGO a través de su página web, donde ponen a disposición sus servicios para las ideas que van llegando de parte de las personas que dejan volar su imaginación. Por eso, en esta oportunidad, la sugerencia vino con My Chemical Romance.

Un usuario de LEGO subió a la página su diseño basado en el video musical de la banda publicado en el 2006. Esta pieza de construcción incluye 600 piezas, además incluye a los cinco integrantes de la agrupación.

Después de conocer este nuevo modelo de LEGO, My Chemical Romance no dudó en darle el visto bueno al diseño que ahora se roba la atención entre los fanáticos de la banda.

Entre otras cosas, My Chemical Romance pospuso la gira que tenía programada para el 2022, teniendo en cuenta que el Covid-19 aún es un tema de cuidado.