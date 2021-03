Mujer deja crecer su barba durante 12 años y muestra cómo luce en la actualidad

Klyde Warren, una mujer estadounidense de 27 años, ha dejado crecer su barba durante los últimos 12 años y en la actualidad, pese a las críticas y comentarios negativos, considera el vello en su rostro como la parte favorita de su cuerpo.

Aunque se siente muy orgullosa de su aspecto, para Klyde ha sido un poco complicado encontrar pareja y lograr que alguien la acepte tal como es, sin embargo, confía en que encontrará a esa persona que la amará tanto como ella ama a su barba.

“Recibo muchas miradas y la gente en Tinder hace todo lo posible para enviarme un mensaje y decirme que soy repugnante y asquerosa. Me molesta en ese momento, pero tengo bastante confianza. A nadie le gusta recibir comentarios como ese”, manifestó Warren al Daily Mail.

Klyde reveló que desde los 15 años le empezó a crecer bastante vello en la cara y aún no sabe por qué. Asimismo, aseguró que una vez se dio cuenta de los cambios que estaba teniendo su cuerpo, decidió aceptar su naturaleza y dejar que la barba creciera.

La mujer dijo al diario británico que todo “comenzó en la escuela y tenía un bigote más grueso de lo normal. Decidí aceptarlo de inmediato. Mi madre tenía algo que decir al respecto. A ella no le gustó nada y me dijo que lo tuviera bajo control, pero no me importaba. Me negué a afeitarme”. Desde ese entonces la ha dejado crecer y así luce en la actualidad: