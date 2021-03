Hombre quema la casa de su mamá porque no lo dejó dormir con la novia

Después de que su mamá se negó a que su novia se quedara a dormir, un hombre enfureció a tal punto que empezó a dañar los electrodomésticos de la casa y, no conforme con lo que hizo, le prendió fuego a la vivienda.

Según el portal Pitalito Noticias, el hombre atacó a su mamá y hermana, dos mujeres que de acuerdo a los vecinos se destacan por ayudar a toda la comunidad. Luego de lo ocurrido, el sujeto trató de justificarse asegurando:

“Todo el mundo está siendo muy injusto conmigo porque realmente nadie sabe lo que pasó en la casa de mi mamá. Una buena madre no le cierra las puertas a su hijo y eso fue lo que ella hizo conmigo. Madre, si tú ves este mensaje, disculpa, pero no lo quería hacer si no es que mi hermana y usted me provocaron y me duele lo que pasó verdad”.