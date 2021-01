Mujer asegura que viajó al año 3780 y habló sobre un aterrador futuro

¿Viajes en el tiempo? ¿Una guerra mundial? ¿Batalla contra las máquinas? ¿Vida en otros planetas? Quizá para el año 3780 el avance tecnológico sea tal, que el mundo sea el epicentro de situaciones que en la actualidad cueste imaginar, o que solo hemos visto en películas de ciencia ficción.

Miles de teorías se han expuesto en internet, y hasta profetas como Baba Vanga se han atrevido a vaticinar eventos que según ellos vendrán en decenas de años.

En esta oportunidad una mujer que se hace llamar Clara, que asegura ser del año 2000, dice también pertenecer a un ejército que viajó al año 3780 para cumplir una misión.

Cabe resaltar que el video de la mujer fue grabado en el 2018, pero debido a la situación que atraviesa el mundo, internautas desempolvaron las declaraciones.

Según la mujer, en aquel año, la humanidad será controlada por las máquinas al mejor estilo de Terminator.

También relató que los humanos perdieron la batalla contra los robots:

“Hubo una gran batalla entre los humanos que se escondían y los robots. Y, por lo que pudimos observar, ellos perdieron la batalla y fueron destruidos por las máquinas. Me acerqué a uno de los robots, y no pueden llegar a imaginar lo que se siente estar allí. Estaba viendo a ese robot dañado que estaba completamente construido de metal pero el rostro estaba cubierto con algo. Un material que me recordaba a la silicona”.