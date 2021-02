Mujer de 23 años tiene 11 hijos y aspira tener 100 en total

Una mujer de 23 años llamada Christina Ozturk tiene actualmente 11 hijos, pero como si esto no bastara aspira a tener 100 en total junto a su esposo Galip Ozturk.

Aunque suene extravagante e inimaginable, los Ozturk podrían lograrlo gracias a la fortuna de su esposo que quiere invertir en vientres de alquiler. De hecho, la mayoría de sus hijos han sido por vientre de alquiler a excepción de su hija mayor, que tiene 6 años.

La pareja ha hecho publico su deseo en redes sociales, aunque no sabe si llegará a 100 o más hijos, anunciaron que no van a parar y que no están listos para hablar de “un número final”.

En cuanto a las madres sustitutas de los hijos que ya tiene, aseguraron que no tienen contacto directo con ellas para evitar inconvenientes.