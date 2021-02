Miss México causa polémica por tomarse fotos en bikini junto a Buda

Ángela Yuriar, una joven de 19 años, se encuentra en Bangkok, Tailandia, mientras se realiza un certamen de belleza en el que representará a su país, México.

La mujer ha generado indignación en Tailandia y en redes sociales debido a unas fotografías que están circulando.

Le puede interesar: Foto antigua de Falcao genera todo tipo de comentarios en redes sociales

Yuriar se fotografió en bikini junto a una estatua de Buda, hecho que es considerado una falta de respeto en el país asiático.

THAILAND 🇹🇭 HERE WE GO! 🇲🇽

A solo 5 días de iniciar la participación de Ángela Yuriar en @MissGrandInter 👑💃🏻#MissGrandInternational#MissMexico pic.twitter.com/9UeRzSnIVI

— Miss Mexico✳️ (@MissTabasca) February 21, 2021