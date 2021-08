Mia Khalifa y su amiga Jenna Lee protagonizan sensual sesión de fotos que paralizó al mundo

Aunque Mia Khalifa se alejó por completo de la industria de cine para adultos, su presencia en redes sociales sigue causando sensación, más cuando sus publicaciones llegan cargadas de sensualidad.

En esta oportunidad la ex actriz deleitó a sus seguidores con una sesión de fotos que no dejó nada a la imaginación, y para no caer en la soledad, citó a su fiel amiga Jenna Lee, con quien ha compartido bastante tiempo en redes sociales.

Mia Khalifa, ahora fanática y comentarista deportiva, saltó a un campo de tenis y con raqueta en mano fusionó sensualidad junto a la rubia Jenna Lee, ambas posando para la cámara en una sesión de fotografías que también dejó como recuerdo un video que fue compartido en redes sociales.

Tanto Mia como Jenna suman miles de seguidores en sus redes sociales, donde acostumbran a compartir tiempo juntas y de paso registrar sus pasatiempos para deleitar a sus seguidores.

