Se casa porque se casa: a novio le dio covid-19 pero el matrimonio se hace por videollamada

Con la llegada del covid-19 eventos como conciertos, reuniones, shows y toda clase de eventos que implique la aglomeración, sufrió un golpe debido a la primera norma que exige el autocuidado, que es el distanciamiento.

A esto se suman las celebraciones como los matrimonios, una incómoda decisión que deben tomar los organizadores para limitar el cupo de sus invitados para evitar el contagio, ¿pero que e novio sea el contagiado? eso cambiaría los planes y hasta se meditaría una reprogramación de fecha. Sin embargo, esto no estuvo en los planes de una pareja proveniente de Indonesia, donde se casan POR QUE SE CASAN.

El video que fue publicado por la cuneta de TikTok de @intandiahkurniasari se puede ver cómo el novio “llega al altar” de manera virtual y da el “si” a través de una pantalla, demostrando que el covid-19 no fue un obstáculo para entregar su amor por la eternidad.

“Rezad por mi y por mi esposa, amigos, rezad para que me recupere y pueda volver a ver a mi mujer”, escribió el novio en los comentarios del video, donde muchos lo apoyaron por no dejar que el covid-19 le aguara la fiesta, mientras que otros opinan que la reunión no tuvo sentido sin la pareja reunida en un mismo lugar.