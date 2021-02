Jenna Jameson habló de su relación con Marilyn Manson: “fantaseaba con quemarme viva”

Al parecer las acusaciones contra Marilyn Manson parecen no tener fin, y es que debido a la denuncia que hizo la actriz Evan Rachel Wood, se destapó el escándalo que ahora tiene a Manson contra las cuerdas.

Con la denuncia pública, algunos allegados a Marilyn Manson compartieron experiencias que han vivido junto al músico, y por casualidad, hasta ahora, ninguna ha ayudado a limpiar su imagen.

En esta oportunidad el turno de hablar de Manson fue para Jenna Jameson exactriz porno y quien también mantuvo una relación amorosa con el músico. Al igual que las versiones anteriormente entregadas, Jameson se suma a las versiones oscuras que tildan a Manson como una persona verdaderamente extraña.

En conversación en el DailyMail, Jenna Jameson habló abiertamente sobre la relación que mantuvo junto a Nanson, agregando qué la había hecho tomar la decisión de terminar.

“Nuestra relación fue extraña y no duró mucho porque corté todo después de que me dijera con indiferencia que fantaseaba con quemarme viva. Sexualmente, le gustaba morder y era desconcertante. Cuando empezó a hablarme de forma violenta, le dije: ‘Adiós Brian’. Incluso los moretones que me dejó con sus mordiscos no fueron algo gracioso”.

Con sus declaraciones, Jenna entra al grupo de allegados que no tienen una buena referencia de Manson.