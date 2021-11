Mamá castigó a su hijo travieso quitándole su perro para entregarlo a una perrera

En lugar de regañar a su hijo, una madre prefirió castigarlo más fuerte y entregar a su perro “Javier” a un refugio de animales.

La historia se hizo popular en Reddit donde una usuaria publicó una captura de pantalla de la cuenta de Facebook del refugio.

“Este es Javier y fue entregado hoy porque su hijo no hizo su tarea”, dice la publicación que está buscando un nuevo hogar para el perro.

En redes sociales han criticado fuertemente la actitud de la madre ya que el cachorro no tiene la culpa del comportamiento de su hijo.

“Ese pobre cachorro. No merece que lo echen porque un niño está siendo niño”, “es un animal, no un juguete que te puedes quitar cuando tu hijo no le va bien en la escuela”, comentaron algunos en redes sociales.