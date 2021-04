Madre entrega a su hijo luego de verlo robando en un video que se hizo viral

El pasado 28 de marzo, cinco jóvenes asaltaron a una mujer segundos después de ver que ella se parqueara en una en una comuna de Santiago, en Chile. Las cámaras de seguridad del lugar captaron todo lo sucedido y rápidamente las grabaciones fueron compartidas para dar con los delincuentes.

Con lo que no contaba uno de los ladrones es que su madre vería la grabación, que se hizo viral en redes sociales, en la que aparece robando y lo entregaría a las autoridades. “Yo al verlo en el video tomé la decisión como mamá de entregarlo porque este ya había sido un tema conversado”, manifestó la mujer a Meganoticias.

El joven, de 15 años, se encuentra siendo procesado por el delito de robo con violencia y aún está a la espera de saber qué pasará con su libertad, ya que a pesar de que la Fiscalía pidió que se internara provisionalmente, el tribunal que lleva el caso no lo aprobó.

Finalmente, la mujer se disculpó con la víctima por el daño que le causó su hijo y aseguró que este no lo hizo por necesidad. “Sé que mis disculpas, quizá, para ella no tendrán sentido, pero es lo único que puedo hacer yo como mamá. Yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé lo que estaba pasando por su cabeza en esos momentos”, agregó la madre.