Macaulay Culkin también quiere eliminar a Donald Trump de Mi Pobre Angelito 2

Macaulay Culkin se unió a la petición que busca eliminar a Donald Trump de la épica película ‘Mi pobre angelito 2’. El actor también se une a la sugerencia de que sea reemplazado digitalmente por una versión de él mismo.

¡Sin brasier! Demi Rose posa ‘como Dios la trajo al mundo’

Su deseo quedó explícito en un tuit que le respondió a una fanática que pedía pedía “reemplazar digitalmente a Trump en ‘Mi pobre angelito 2′ por Macaulay Culkin con 40 años”. Por otro lado, también elogió un tuit que eliminó al estadounidense de la secuencia.

Hombre compra todos los puestos del avión por miedo a contagiarse de COVID-19

La escena en cuestión es cuando Trump aparece en 1992 mientras le indica a Kevin cómo llegar al vestíbulo del Hotel Plaza, propiedad del magnate en aquel entonces.

petition to digitally replace trump in ‘home alone 2’ with 40-year-old macaulay culkin

— rae ⚔️ (@rachellobaugh) January 10, 2021