“Los echaré de menos a todos”: David Lee Roth se retira de la música

El cantante David Lee Roth, que llegó a lo más alto creando música con la banda de rock Van Halen, reveló que se retira de la música desde el 8 de enero del 2022, día en el que ofrecerá su último concierto en el House of Blues de Mandalay Bay, en Las Vegas, Estados Unidos.

Mire También: David Gilmour presentó demo inédito de Pink Floyd

De acuerdo con el músico, que entregó un comunicado a la revista Rolling Stone, su salud se está deteriorando y los médicos que lo atienden le recomendaron que era hora de dejar los escenarios.

“Me estoy jubilando. Me siento obligado a comprender lo realmente corto que es el tiempo, y mi tiempo probablemente sea aún más corto”.

En el comunicado, el músico también habló de la muerte del guitarrista Eddie Van Halen y de la buena relación que tiene con Alex Van Halen, el baterista de la banda de hard rock:

“Francamente, pensé que yo iba a ser el primero. Pensé que el ‘Hombre Marlboro’ me habría atrapado… Con Alex nos hablamos constantemente, dos o tres veces al día. Nos reímos como piratas”.

El músico, que cumplirá 67 años el próximo 10 de octubre, se despidió de sus seguidores y reveló los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de su retiro:

“Mis médicos y los profesionales que me atienden me obligaron a ver que cada vez que me subo al escenario pongo en peligro mi futuro. Di todo lo que tenía para dar. Es lo que hice durante los últimos 50 años. Fue una carrera increíble y genial, sin arrepentimientos, sin nada que decir de nadie. Los echaré de menos a todos”.