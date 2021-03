Atención porque guionista de ‘Avengers’ enciende motores al hablar de La Liga de la Justicia

Estamos a contados días de ser testigos del regreso de La Liga de la Justicia, la llamada ‘Justice League: The Snyder Cut’, quien desde que tomó las riendas de la dirección ha desatado todo tipo de comentarios, pero seguramente los fans de DC mantienen la fe de ver de nuevo a sus superhéroes favoritos.

Previo a su lanzamiento, ‘Justice League: The Snyder Cut’ ya proyectó cinta para un selecto grupo de amigos, conocidos y expertos, quienes no dudaron en dejar sus apreciaciones.

Una de las declaraciones más valoradas fue la de Zack Penz, guionista responsable de Ready Player One’, ‘The Avengers’, ‘X-Men 2’ y ‘Hulk El Hombre Increíble’.

Así que sus apreciaciones ya empezaron a calentar los motores para lo que veremos con la nueva reunión de La Liga de la Justicia.

“Tuve el placer de ver #TheSnyderCut en IMAX gracias a Zack Snyder. Este es un trabajo completamente diferente, una nueva película, una película épica. Es tan épica que te da escalofríos y te deja un nudo en la garganta. Es todo lo que la gente quería y más.”, comentó a través de su cuenta de Twitter.

A sus declaraciones se unió Grace Randolph, periodista y escritora del portal Rotten Tomatoes, quien también dejó sus apreciaciones sobre la cinta.

“Pasé una noche MARAVILLOSA viendo cierta película. TAMBIÉN estoy escuchando cosas interesantes de varias fuentes: Liga de la Justicia 2 y 3 ahora podrían ser posibles / algunos ejecutivos quieren que Zack Snyder dirija Mujer Maravilla 3, que creo que es una idea excelente / El hype es real… No se rindan ahora.”

