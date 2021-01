Liam Gallagher vuelve a bromear con Noel momentos antes de empezar el 2021

Liam Gallagher sorprendió a sus seguidores momentos antes de empezar el 2021 con una nueva broma sobre una posible reunión de Oasis. El cantante soltó un tuit que llenó de esperanza a algunos de sus seguidores.

“Feliz año Noel. Te amo. El 2021 es nuestro año, vamos, lo sabes”, fueron las palabras de Liam hacia su hermano mayor. Y es que más de una ocasión ha expresado que no el problema de un reencuentro siempre ha sido Noel.

HNY Noel love you long time 2021 is our year c’mon you know LG x

