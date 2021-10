Le cancelaron la cita y ella decidió publicar las fotos de “lo que se perdió”

Las redes sociales son para muchos usuarios el medio perfecto para desahogarse y todos los días alguna de estas historias se vuelve viral. Así le ocurrió a una mujer a la que le cancelaron una cita y ella decidió publicar un par de fotos.

La usuaria @missbukowski_ es la protagonista de esta historia, en su cuenta aseguró que “su date” le canceló la cita que tenían programada “a último minuto“, por eso quiso compartir “lo que se perdió”.

Fueron dos selfies, una de ellas donde muestra el vestido que llevaba puesto. Su trino se volvió viral en pocas horas obteniendo más de 22 mil ‘likes’ y cielos de retuits.

Los comentarios no se hicieron esperar. “¿Será que se murió? Porque no veo otra razón para faltar al date con semejante diosa”, “Dios le da pan al que no tiene dientes”, comentaron algunos interesados en la mujer.