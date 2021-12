«Las mujeres que más me atraen son las brasileras y argentinas», dice el influencer gringo que se fue de Colombia

Zac Morris conocido como el ‘Gringo Colombiano’, decidió dejar el país que lo acogió por varios años y ahora vive en Argentina. El creador de contenido ha causado polémica en redes sociales por sus motivos para irse de Colombia.

“De Colombia me enamoré a nivel personal y profesional. Me sentía rebelde, disconforme con el estado de las cosas en Estados Unidos”, empieza diciendo Zac en una entrevista para El Clarín de Argentina.

“El consumismo sin parar. Uno no siente que está viviendo, consiguen un trabajo y se quedan ahí cómodos. Quería evitar eso y tener una vida de aventuras, desafiándome, aprendiendo”, agrega.

Sin embargo, otros apartes de la entrevista generan polémica, pues asegura que le gustan más las mujeres brasileras y argentinas que las colombianas.

«Me aburrí de Colombia, ya no me daba la emoción que me daba al principio. Y de todos los países de Latinoamérica, las mujeres que más me atraen son las brasileras y las argentinas. Y también me fascina de Argentina que es tan distinta», aseguró el influencer de 31 años.

