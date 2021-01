Ladrones llaman por error a la policía mientras estaban robando y terminan arrestados

Justo cuando pensábamos que los malos ladrones solo existían en las películas de “Mi Pobre Angelito”, pues desde Inglaterra la historia de un grupo de asaltantes se volvió viral gracias al final feliz, bueno, no tan feliz para ellos.

Según cuenta The Guardian, al parecer uno de los ladrones, por error, llamó a la línea de emergencia, por lo que al otro lado de la línea los policías escucharon los planes que tenía la banda.

“Creo que acabamos de arrestar a los ladrones más desafortunados del mundo”, detalló John Owen, jefe de policía de Stoke-on-Trent.

De hecho, el agente comparó la captura con la de Harry y Marv, los ladrones de “Mi Pobre Angelito”.

“Mientras cometen un robo, uno de los ladrones torpes se sentó accidentalmente en su teléfono y marcó el 999. Recibimos una llamada que detalla todas sus payasadas hasta el punto de escuchar a nuestras patrullas llegar para arrestarlos”, escribió Owen en su cuenta de Twitter.

I think we have just arrested the world’s unluckiest burglars:

Whilst committing a burglary one of the bungling burglars has accidentally sat on his phone & dialled 999. We recieve a call detailing all of their antics up to the point of hearing our patrols arrive to arrest them pic.twitter.com/0BZGSQdf0C

— CI John Owen (@CIJohnOwen) January 6, 2021