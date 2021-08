Foo Fighters y el tremendo show que se mandó en el Lollapalooza Chicago

Foo Fighters fue la banda encargada de cerrar el Lollapalooza Chicago después de haber pasado por escenarios como Madison Square Garden y The Forum de Los Ángeles, siendo una de las agrupaciones que asumió los espectáculos en tiempos de vocid-19, eso sí, con protocolos de bioseguridad y sacando provecho de la vacunación masiva en los Estados Unidos.

Con clásicos como “Times Like These” “The Pretender”, “Learn To Fly”, Foo Fighters sentó precedentes en el Lollapalooza, al igual que los sonidos más recientes de la agrupación como “Shame shame”, “Waiting on a War”, “No Son of Mine” y “The Sky Is a Neighborhood”.

En cuanto a discursos en el escenario, el enérgico Dave Grohl no dejó pasar la oportunidad para dejar claro que la esencia de la banda sigue intacta:

“Sabemos que nosotros estamos bien locos. No podíamos haber sobrevivido a esto sin un poco de locura y, lejos de dar un gran discurso, sólo les digo que hay que amarnos como somos, como nos formamos, como nos criamos”, dijo el líder de la banda a cerca de 100.000 espectadores.

En cuanto a las medias de prevención, el Lollapalooza exigió o prueba PCR negativa realizada 72 horas antes del evento o certificado de vacunación contra el Covid-19.

De paso, Foo Fighters también tuvo tiempo para mandarse con el cover de “Somebody To Love” de Queen, realizado por el baterista Taylor Hawkins: