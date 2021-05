Joven le robó su bicicleta al ladrón que se la había llevado

En Facebook se viralizó el caso de Alan Quintana, un joven que buscó la forma de recuperar su bicicleta que había sido robada después de que él, en medio de un descuido, dejara la puerta de su casa abierta.

De acuerdo a las declaraciones del joven en la red social, después del robo, uno de sus amigos lo alertó sobre un sujeto que aparentemente estaba vendiendo su biclicleta robada. Quintana, sin pensarlo dos veces, lo contactó para supuestamente comprarla; sin embargo, su intención era recuperarla.

“Nos encontramos en un lugar y en eso le pregunté si podía probarla un ratito andando unas cuadras, me contestó que sí, tomé la bici, me subí, me paseé y me fui”, manifestó Alan en una entrevista, según relató el portal El Heraldo.

El joven recibió cientos de halagos en la publicación, donde inclusive le dijeron que su forma de actuar había sido una “maravillosa jugada”.

Acá está la foto del joven que le robó su bicicleta al ladrón: