Sujeto fingió morir de Covid-19 para poder terminarle a su novia

Un nuevo caso de ¿Qué Tal Esto? se ha evidenciado en redes sociales, gracias al los límites a los que fue capaz de llegar un sujeto por terminar su relación.

¿Qué Tal Esto?

La historia fue contada por su ahora exnovia, a quien se le conoce como Kathryn a través de TikTok, y gracias a esto su confesión se volvió viral, asegurando que su novio (en aquel entonces) le dijo que padecía del virus Covid-19 para así poder salir de su vida de un momento a otro.

Según cuenta la mujer, ella y su expareja, William James Khan se conocieron gracias a una aplicación de citas en el años 2018, ambos de Honolulu, Hawái.

Sin embargo, William propuso a su novia en aquel entonces verse uva vez por semana debido a que su trabajo demandaba gran parte de su tiempo, así que ella accedió sin ningún problema.

Inicialmente el sujeto comenzó a ausentarse asegurando que sus familiares comenzaron a presentar diferentes enfermedades; por ejemplo, en una oportunidad le dijo que su mamá padecía de cáncer, y tiempo después le confesó que su papá tenía tuberculosis.

Pantalleros

Finalmente, después de dos años de relación, William le dio la noticia que había dado positivo para Covid-19, así que tomó la decisión de hospitalizarse par vencer al virus.

Y ahí fue donde la historia tomó un final inesperado, ya que después de varios días de no saber nada sobre su novio, decidió llamar al hospital para saber sobre el estado de salud, pero allí le dijeron que no había ningún paciente llamado William James Khan, así que la mujer se comunicó con la policía para reportar una desaparición. Después, al adelantar una investigación con la policía, le dijeron que la persona que buscaba no existía, así que le sacaron la excusa perfecta para terminar la relación.