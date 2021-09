Jack White tocó por sorpresa en una terraza de Londres y cantó clásicos de The White Stripes

Para celebrar la inauguración de una nueva sede de su tienda ‘Third Man Records’, Jack White apareció por sorpresa en una azotea de Londres este 25 de septiembre.

El cantante sorprendió a los curiosos y a los asistentes al lugar, quienes hacían una fila que hacían fila en toda la cuadra donde está ubicada la tienda.

Su repertorio empezó con ‘Dead Leaves On The Dirty Ground’. Jack sabía que a los vecinos del sector le podía molestar su improvisado concierto, por lo que interpretó ‘We Are Gonna Be Friends’, de The White Stripes.

Después de agradecer a Londres por su recibimiento, cerró con ‘Seven Nation Army’. A continuación algunos videos e imágenes de Jack White: