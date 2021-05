Internet Explorer llega a su fin: Microsoft eliminará el navegador

Después de 25 años de uso, Microsoft anunció que retirará el reconocido explorador Internet Explorer a partir de junio de 2022, lo que se refleja como el fin de una era para los millones de internautas que utilizaron este navegador en algún momento de su vida.

De acuerdo al portal oficial de Windows, la versión de Internet Explorer 11 para escritorio estará deshabilitada a partir del 15 de junio del próximo año, y las actividades de la misma serán reenviadas directamente a Microsoft Edge.

“El futuro de Internet Explorer en Windows 10 está en Microsoft Edge”, manifestó un responsable de la compañía, quien además declaró que los pocos usuarios de Internet Explorer deberán migrar a esta herramienta que la empresa fundada por Bill Gates viene promocionando desde hace algún tiempo.

No obstante, la multinacional tecnológica afirmó que el retiro de Internet Explorer no aplicará para todas sus versiones, como por ejemplo el Long-Term Servicing Channel (LTSC) de Windows 10, con el objetivo de no afectar a las empresas que tienen enlazadas algunas de sus funciones con el navegador.

