Inician petición para destituir a profesora seguidora de Iron Maiden

Debbi Lynn, una madre canadiense de jóvenes de la Eden High School en St Catharines, Ontario, inició una petición que ha sido firmada por más de 500 personas en las que solicita que la directora Sharon Burns sea destituida de su cargo 0 transferida a otra institución educativa.

De acuerdo con la mujer, la profesora apoya los ‘simbolismos satánicos’ y es una mala influencia para los estudiantes de la escuela pública. Sharon Burns compartió a través de sus redes sociales que es una gran fanática de la banda de heavy metal Iron Maiden con imágenes de Eddie y el número ‘666’, algo que “perturbó” a tutores y padres de los alumnos.

“Como padres preocupados con niños impresionables en Eden High School … estamos profundamente perturbados que la directora asignada a la escuela, mostró descaradamente símbolos satánicos y su lealtad a las prácticas satánicas en sus plataformas de redes sociales públicas, donde todos los estudiantes pueden verlos bajo @edenprincipal (no su cuenta personal)”, dice la petición para remover a la maestra del cargo.

Una contra petición ha recogido más de 19 mil firmas, afirmando que es ridículo que la mujer sea destituida por su gusto por la legendaria agrupación.

Parents at #EdenHighSchool #Ontario launched petition to remove Principal #SharonBurns because she is a fan of #British band #IronMaiden after she posted a picture of a doll of the band’s zombie mascot #Eddie & hand-drawn picture reading “666” on her #Instagram ffs 🙄 #sadsacks pic.twitter.com/27xgAU5JkJ

— Norgie Pal 🇬🇧 😍🇳🇴 (@NorgiePaul) October 10, 2021