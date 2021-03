(FOTOS) Reconocida influenciadora resultó ser un hombre de 50 años

Una influenciadora japonesa, reconocida en las redes sociales por compartir videos y fotografías de los viajes en moto que realiza por todo el país, fue puesta al descubierto por un programa de televisión que reveló que en realidad es un hombre de 50 años.

Todo comenzó por las sospechas de los seguidores de la influenciadora, quienes notaron la presencia de un hombre en el espejo retrovisor de la moto en una de las fotos de la mujer, quien aparece como @azusagakuyuki.

Fue en ese momento que el programa ‘Monday Late Show’ decidió rastrear a la implicada, quien, al verse acorralada por los reporteros, se quitó su casco y sorprendió a todos, pues en realidad era un hombre.

El sujeto llamado Zonggu reveló que utilizaba una aplicación de edición de fotos para lucir como una “mujer más joven y hermosa”, ya que pensó que sería más exitoso de esa forma.

Aunque el sujeto recibió muchas críticas por la ‘mentira’ sobre su aspecto, su cuenta se volvió mucho más viral, ya que el aparente engaño del hombre le dio la vuelta al mundo.

いつものふるさとライン 春風の中 気分はマン島TT!? UVERの♪ Fight for Liberty 聞きながらバリバリやってます(öᴗ<๑) pic.twitter.com/FJzWEIH6ap

みなさーん٩( ˆoˆ )۶

おバイクしてますかぁ✨💖

もうすぐ春ですよ🌷🌼🌸

年齢:昭和の○○○

身長:166

住み:イバラキ🍠

大好き:バイクいじり😘

一言: Life is once, play this world#バイク乗りと繋がりたい #バイク乗りとして軽く自己紹介 pic.twitter.com/t28mZmJ4vg

— 宗谷の蒼氷 (@azusagakuyuki) February 10, 2021