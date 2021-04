Indignada mujer denuncia que “tiene Covid-19” y la hacen ir al trabajo como si nada

La denuncia que puso la mujer a través de Tik Tok dejó en evidencia a las empresas que no están actuando de manera responsable con sus empleados, pues según ella, tiene todos los síntomas de Covid-19 y aún así le toca ir a trabajar, poniendo en riesgo a sus compañeros.

El relato de la mujer generó decenas de comentarios rechazando la decisión de la empresa, donde le exigían la prueba con el resultado positivo por Covid-19 para así poder darle la incapacidad, sin importar que dicho comprobante tarde un par de días en los que pone en riesgo a los demás trabajadores con su asistencia.

Con su denuncia, la mujer s sale de casillas al no creer cómo una empresa puede poner en riesgo a los demás empleados solo por no dejar que ella guarde cuarentena en su casa:

“Tengo COVID, seguramente. No me han llegado los resultados. Pero es lo más probable porque tengo fiebre de 39, me duele absolutamente todo, tengo tos y un montón de cosas más. Pero adivinen qué. Mañana me toca ir a trabajar porque no tengo incapacidad, porque no te dan una incapacidad cuando te hacen la prueba. En el trabajo me dijeron que, sin incapacidad, no puedo no ir. Me toca ir”.