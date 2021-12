Hombre quiso denunciar a sus vacas porque estas no daban leche

Aunque parezca broma, no lo es. Un granjero de India intentó denunciar a sus vacas con las autoridades porque estas no daban leche. Todo sucedió en Sidlipura, aldea del estado de Karnataka.

El granjero llegó ante las autoridades declararon que a pesar de sacar a pastorear dos veces al día, los animales no habían dado leche en los últimos días.

“Tengo cuatro vacas en mi establo. Las paseo todos los días de 8 a 11 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde. Pero durante los últimos cuatro días, cuatro vacas dejaron de ordeñar«, aseguró el granjero.

Según medios locales, el hombre acudió a la policía pues sus métodos para sacarle leche a las vacas no funcionó. Sin embargo, su denuncia no fue tomada y las autoridades locales lo convencieron de que los animales no se pueden demandar.