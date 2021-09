HBO Max lanzará una serie documental sobre la historia de DC Comics

Para celebrar más de 80 años de cómics y películas, HBO Max lanzará una serie documental que promete contar la historia completa de DC Comics, desde sus orígenes hasta la evolución que ha tenido en el tiempo.

A través de un comunicado de prensa de Warner Media se hizo el anuncio y se conoció que la producción será codirigida por Greg Berlanti, Leslie Iwerks y Mark Catalena. Además, se reveló que su lanzamiento se realizará exclusivamente por la plataforma de streaming.

Jim Lee, CCO de DC Comics, manifestó lo emocionado que se encuentra por explorar la enorme trayectoria de la compañía y compartirla con todos los fanáticos.

“DC tiene un rico legado de más de 80 años de narración icónica: desde la introducción de Superman que definió el género de los superhéroes en 1938 hasta las increíbles películas, programas de televisión, dibujos animados, juegos y cómics que han sido sinónimo de superheroísmo durante generaciones a partir de entonces”, expresó Lee en el comunicado.

Cabe resaltar que no es la primera vez que se desarrolla un proyecto de este tipo, ya que hace once años se estrenó el documental ‘Secret Origin: The Story of DC Comics’, donde se trata la historia de la compañía y sus legendarios personajes.