Matt Reeves revela nueva imagen de Robert Pattinson como The Batman

El 18 de septiembre de cada años se celebra el ‘Día de Batman’, fecha intachable en el calendario de los fanáticos del héroe de Ciudad Gótica.

El tercer sábado de septiembre se los fans de Batman se unen para celebrar el día en el que conmemoran la existencia de uno de los personajes más importantes de DC. Por su parte, rostros conocidos de la gran pantalla como Gal Gadot y Zack Snyder se sumaron a este gran día, así que Matt Reeves no se quedó atrás e hizo un gran regalo a los seguidores del enmascarado.

El director de ‘The Batman’ se unió a la celebración revelando una nueva imagen de Robert Pattinson como Bruce Wayne en la sala de montaje de la producción.

“Wow, ¡he estado ausente mucho tiempo! Saco mi cabeza un momento de la sala de montaje para desear un ¡Feliz Día de Batman! Qué ganas de poder compartir mucho más contenido con todos vosotros dentro de cuatro semanas en la DC Fandome (Perdón por el despacho tan desordenado, muchas horas)”, escribió el director desde su cuenta de Twitter, donde dejó ver al personaje en acción.

Wow, I have been away so long…! Just popping my head out of the editing room for a moment to say #HappyBatmanDay ! Can’t wait to share a lot more with you all four weeks from today at #DCFanDome ! (Sorry about the messy desk #LongHours) #TheBatman @TheBatman pic.twitter.com/ye0u1xQo65

— Matt Reeves (@mattreevesLA) September 18, 2021