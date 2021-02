Green Day anuncia nueva canción: ya dio el primer vistazo de ‘Here Comes The Shock’

El pasado 17 de febrero Green Day no solo celebró el cumpleaños de Billie Joe Armstrong, también compartió nuevos detalles de su próxima canción, ‘Here Comes The Shock’.

Aparte de compartir el nombre de su nueva canción, Green Day también reveló que ‘Here Comes The Shock’ se lanzará en Norteamérica este domingo 21 de febrero, previo a su lanzamiento a nivel mundial que será el 22 de febrero.

En entrevista para NME, Billie Joe Armstrong reveló que los meses de cuarentena fueron de gran provecho para la banda, y aunque se ausentaron de los escenario durante un gran periodo, Green Day se reunió para explorar nuevas ideas y así tener nueva música.

“He estado escribiendo mucho. Siempre estoy armando algo, ya sea una demostración completa en mi pequeño estudio o simplemente algunas notas de voz en mi teléfono”, declaró Bille en la conversación.

Get ready to rip! New song “Here Comes The Shock” out Sunday in North America + the rest of the world on Monday.

Hear it first during this Saturday’s #NHLOutdoors at Lake Tahoe game at 3pm ET on @NBC!! 🤯 @NHL pic.twitter.com/QSgTJkVgyG

— Green Day (@GreenDay) February 17, 2021