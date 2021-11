Green Day anuncia el lanzamiento de ‘Holy Toledo’, su nueva canción

A través de sus redes sociales, la banda conformada por Billie Joe Armstrong, Tré Cool y Mike Dirnt, Green Day, anunció que el 5 de noviembre lanzará su nuevo sencillo titulado ‘Holy Toledo’.

La nueva canción de la banda estadounidense de rock hace parte de la banda sonora de la comedia romántica de Hannah Marks ‘Mark, Mary & Some Other People’.

Fall Out Boy, banda con la que Green Day está realizando el Hella Mega Tour, también colaboró en la nueva película.

‘Holy Toledo’ se uno a los otros dos singles que ha presentado la banda este año, ‘Pollyanna’ y ‘Here Comes The Shock’, que han cautivado a sus seguidores.

We now interrupt your weekly BBC Live Sessions broadcasts to announce that we’ll be releasing a NEW song this week. “Holy Toledo!” from @MarkMaryMovie is out everywhere this Friday. pic.twitter.com/lraBK1BzdY

— Green Day (@GreenDay) November 3, 2021