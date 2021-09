Kendall Jenner lució camiseta de Kiss y Gene Simmons no dudó en responderle

Para muchos fanáticos del rock n roll y quienes demuestran su amor por una banda en particular siempre debatirán la manera en la que personas ajenas al género opten por usar camisetas alusivas a las bandas.

Modelos, cantantes y estrellas del entretenimiento siempre han estado en el ojo del huracán por usar merchandising de las bandas de rock y metal, más cuando en diferentes oportunidades han demostrado sus inclinaciones por géneros bastante diferentes.

Este el el caso de Kendall Jenner, una de las hermanas Kardashian-Jenner, quien es una exitosa modelo y empresaria. Ene esta oportunidad Jenner usó una camiseta de KISS, algo que no fue del agrado de muchos fanáticos de la agrupación.

Sin embargo, el mismo Gene Simmons opinó al respecto, y todo lo contrario a quienes juzgaron a la modelo, halagó a Kendall Jenner por usar una camiseta alusiva a su banda.

“Nada podía estar mejor”, opinó Simmons, quien publicó la fotografía a través de su cuenta de Twitter.

Kendall Jenner. It doesn’t get better 🤟😎. pic.twitter.com/yMnEjb7SiM

— Gene Simmons (@genesimmons) September 15, 2021