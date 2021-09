Green Day comparte su versión de ‘Rock And Roll All Nite’ de KISS

Green Day reveló la versión oficial de su más reciente cover de la legendaria canción de KISS, ‘Rock And Roll All Nite’, la cual interpretó en su gira ‘Hella Mega Tour’, que está realizando en compañía de Fall Out Boy y Weezer.

Mediante todas las plataformas streaming, la banda liderada por Billie Joe Armstrong compartió este viernes una versión en vivo de su propia interpretación del sencillo lanzado originalmente en 1975. “A pesar de que el ‘Hella Mega Tour’ terminó (por ahora), queremos seguir de fiesta todos los días (…) ¡Por eso estamos lanzando nuestra versión en vivo de ‘Rock And Roll All Nite’ aquí mismo, ahora mismo!”, manifestó la agrupación en un comunicado oficial.

El cover fue estrenado con un video que recopila diferentes momentos del tour, como la emoción de los fanáticos por el regreso de los conciertos y contenidos de la banda y su equipo detrás de bastidores y sobre la tarima.

“¡Es la MEJOR sensación estar de gira con el ‘Hella Mega Tour’!”, expresó Green Day el mes pasado, cuando reveló el video de su tema ‘Pollyanna‘, que también cuenta con diferentes imágenes de la gira que marcó un precedente en el regreso de los artistas a los escenarios.

Mire acá el video oficial del cover de ‘Rock And Roll All Nite’ de Green Day: