VIDEO: gato le quitó la cama a enorme pitbull y su reacción se volvió viral

En redes sociales se viralizó la reacción de un gran pitbull llamado Odín después de que un pequeño gato con el que vive en Terrace, en la Columbia Británica, Canadá, le quitara su cama.

“¿Odín, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás de pie en la cama del gatito, es porque el gatito está en tu cama?”, le pregunta la dueña del perro en el video difundido en Twitter.

Aparentemente el felino decidió acostarse en la cama del perro, por lo que tuvo que acomodarse, a las malas, en el lugar del gato.

La tierna cara del perro se volvió tendencia en las redes sociales, donde generó miles de reacciones por la sumisión con la que se sentó en el aposento del felino.

This is Odin. His bed has been stolen. Not sure how you could sit back and allow such a travesty to unfold without intervening. 14/10 pic.twitter.com/WyXE6vekBW

— WeRateDogs® (@dog_rates) March 16, 2021