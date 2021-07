FOTOS: subastan mesa de madera con figura de nepe

Andy Chadwick es un usuario de Twitter que se volvió viral en internet por compartir unas fotografías de una mesa de madera que en una esquina tiene una figura similar a la de la parte íntima de un hombre, la cual aparentemente es una marca natural del material.

“Uno de mis clientes hace hermosas mesas hechas a mano. Recientemente tuvieron un rechazo porque había una marca natural en la madera que parecía un pene. Han decidido subastar la mesa para recaudar fondos para el cáncer de testículo“, declaró el internauta en un trino, donde además compartió dos fotografías del producto.

Tan pronto compartió la historia, Chadwick se volvió viral en la red social, alcanzando más de 6.400 ‘Me gusta’, 2.000 ‘Retwets’, y cientos de reacciones en las que se burlaron de la historia y de la figura que fue creada ‘por la naturaleza’; inclusive, algunos usuarios decidieron medir el ‘nepe’ con un metro.

One of my clients makes gorgeous handmade tables. They recently had a rejection because there was a natural knot in the wood that looks like a penis.

They’ve decided to raffle the table to raise money for testicular cancer at @orchidcancer

Enter here:https://t.co/0PFxj2hZvg pic.twitter.com/BFym2Eacu5

— Andy Chadwick (@digitalquokka) July 26, 2021