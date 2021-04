Reviven foto de Salma Hayek luciendo sus delanteras en paños menores

El nombre de Salma Hayek ha ganado reconocimiento en todo el mundo, no solo por los papeles de la actriz en grandes producciones como ‘Frida’, ‘Son Como Niños’ y más, sino también por la sensualidad y belleza característica de la mexicana.

En los últimos días, los fanáticos de Hayek revivieron una fotografía suya publicada el 19 de enero en la que aparece en la playa con un pequeño bikini negro que deja en evidencia los atributos delanteros de la actriz, al igual que su cintura y sus piernas.

“We need to keep our cool. Hay que mantener la calma”, es el mensaje que escribió Salma en la fotografía que acumula más de 2 millones de ‘Me Gusta’ en su cuenta de Instagram y cientos de comentarios de fanáticos que hagalan su belleza.

Acá está la fotografía de Salma Hayek en vestido de baño: