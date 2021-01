Filtran en redes sociales primera tarjeta de presentación de Metallica

Ron McGovney, exbajista de Metallica, fue el encargado de conmocionar a los fanáticos de Metallica en redes sociales gracias al hallazgo que hizo en su cajón de los recuerdos, revelando quizá un objeto invaluable de la banda.

McGovney, primer bajista de Metallica y quien acompañó a la banda en su nacimiento, a finales de los 70’s, reveló la manera en la que la agrupación promovía sus toques en aquel entonces, usando una tarjeta de presentación para ser contactados por dueños de bares y locales, a donde iban a tocar en sus inicios.

Quienes han seguido a Metallica de cerca saben que el exbajista se separó de la banda debido a las diferencias que mantenía con Lars y Dave, parte de ellas por la creatividad chocante que tenía el músico, algo que con el tiempo se convirtió en un dolor de cabeza para los demás integrantes.

Original Metallica business card. The phone number was the one I had in my bedroom in 1979. I moved to our rental house two doors down in 1981 and took the number with me. That house was where Metallica started. I lived in a condo 1983-1987 and had that same number. pic.twitter.com/0pvaZVxEtp

