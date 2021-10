Fanático lloró por no conseguir boletas para el concierto de Coldplay

En los últimos días Coldplay le alegró la vida a sus fanáticos, ¿la razón? El anuncio de du gira con la que aterrizará en varias ciudades del mundo, entre ellas México, país que no visitaba desde hace cinco años.

Entre otras cosas, una de las razones que los llevó de gira fue su más reciente álbum, Music of the Spheres, así que los fanático en aquel país no esperaron ni un solo segundo para poder obtener sus boletas.

La preventa de boletas para el concierto de Coldplay junto al anuncio de una segunda fecha, desataron un colapso online, tanto así que varios fanáticos no alcanzaron a comprar sus entradas, como le pasó a un usuario que contó su historia (bastante triste por cierto) en su cuenta de TikTok.

El fanático contó cómo accedió a la preventa de las boletas haciendo una fila virtual de 29 mil 913 personas, pero nunca perdió las esperanzas de obtener sus entradas, sin embargo, no se fijó que su tarjeta de crédito había vencido un mes atrás, razón por la que la página rechazó su compra.

Después de solucionar el problema y regresar a la fila virtual, habían 92 mil 285 personas adelante suyo, así que solo había una opción: llorar y eso fue lo que hizo.