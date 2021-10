James Hetfield revela quién estuvo muy cerca de ser el frontman de Metallica

Aunque para muchos el líder de Metallica es James Hetfield, otros otorgan este lugar a Lars Ulrich, sin embargo, Hetfield siempre se ha dado a conocer como una de las voces más potentes del metal.

En un segmento de “Road Dog Brothers” en el canal Mandatory Metallica de SiriusXM, James reveló algunos detalles íntimos de la banda, como por ejemplo el día que la agrupación ofreció el puesto de vocalista principal a John Bush, de Armored Saint.

En la conversación, James recordó “cuando estábamos empezando, obviamente John Bush era un cantante que llegamos a conocer muy bien, y realmente, realmente tratamos de meterlo en la banda como cantante. No funcionó. Estaba dedicado y muy enamorado de lo que hacía con sus hermanos en Armored Saint. Y lo respetamos absolutamente. Pero pudimos escucharlos y amarlos cada noche”.

Además, el vocalista dio crédito a la inspiración que les dio Armored Saint como banda.

“Muchos de los primeros recuerdos se celebraron junto a una banda llamada Armored Saint, que era un grupo de Los Ángeles a principios de los 80″.

Las declaraciones de James desataron una ola de cuestionamientos ante quienes se preguntaron por qué Bush no se unió a Metallica, pero él también tuvo sus motivos, tal y como lo reveló para Blabbermouth:

“Metallica me pidió que me uniera, pero dije que no por todas las razones correctas. La gente debe pensar que es una locura, pero hay que recordar la escena de entonces. Metallica no era nadie. Armored Saint estaba de moda; hay que recordarlo. Además, yo estaba muy unido a los chicos desde la escuela primaria. Armored Saint estaba recibiendo interés de todo tipo de lugares, y teníamos un montón de gente que empezaba a acudir a los conciertos.”