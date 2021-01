Fan de Among Us crea atuendos de The Mandalorian y es la sensación en redes sociales

Si bien el 2020 fue el año del confinamiento, el estar encerrado en los hogares incentivó a nuevas alternativas de comunicación y entretenimiento, teniendo a los videojuegos como grandes protagonistas de conexión.

Uno de los títulos que obtuvo más descargas en dispositivos móviles fue Among Us, que también está disponible en PC, Android, iOS, Nintendo Switch, y que llegará a Xbox en el 2021 como parte de Xbox Game Pass.

Ahora, gracias a un fanático de Among Us y “The Mandalorian”, se pudo conocer como lucirían los skins y trajes de los personajes del juego con crossovers populares de “Star Wars” que muestran y a Baby Yoda.

Tanto Among Us como The Mandalorian generaron gran popularidad en el 2020, por lo que estos trajes diseñados son de gran impacto para quienes hicieron parte de la tripulación del videojuego.