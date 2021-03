Marvel revela el tráiler final de ‘The Falcon and the Winter Soldier’

Después del éxito de WandaVision, el Universo Cinematográfico de los Vengadores estrenará su segunda serie llamada ‘The Falcon and the Winter Soldier’, que será publicada el próximo 19 de marzo a través de Disney Plus.

Ahora, después del cierre de la primera serie, el UCM publicó un nuevo tráiler en el que aparecen diferentes villanos a los que los superhéroes tendrán que enfrentarse.

Sin embargo, algo que llama la atención de los fanáticos, es que estos villanos, al parecer, cuentan con una súper fuerza similar a la de Steve Rogers, por lo que vencerlos será todo un desafío.

Cabe recordar que esta serie se desarrolla después del retiro del Capitán América, quien le entregó a Falcon su escudo tras regresar las gemas del infinito a sus respectivas líneas de tiempo.

Acá está el tráiler final: