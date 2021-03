Avatar destrona a Avengers Endgame y vuelve a ser la más taquillera

‘Avatar’ reclamó su corona como la película más taquillera de la historia luego de su reestreno en los cines de China.

Según diferentes medios locales, la película de James Cameron recaudó, hasta este sábado, 7,68 millones de dólares, superando a Avengers Endgame.

En total, Avatar, estrenada en el 2009, ha recaudado 2.798 millones de dólares en taquilla superando así a Avengers Endgame, la cual recaudó 2.790,2 millones de dólares.

Congratulations to @JimCameron ,@JonLandau , and ALL of Na’vi Nation for reclaiming the box office crown! We love you 3000. @OfficialAvatar pic.twitter.com/WlMWRcL15y

— Marvel Studios (@MarvelStudios) March 13, 2021