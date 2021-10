Falcao exalta mural que le hicieron en Ciudad Bolívar y busca a los creadores

A través de su cuenta de Twitter, el delantero Radamel Falcao García compartió una foto en la que se ve un mural con su rostro, un tigre y la bandera de Colombia.

De acuerdo con el futbolista, el homenaje a su carrera en el deporte está ubicado en el barrio El Paraíso, de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá.

Uno de los futbolistas más queridos del país exaltó el talento de las personas que plasmaron su rostro en la fachada y agradeció al dueño/a de la casa por permitirlo.

“Gracias y aprovecho para exaltar su talento”, escribió el samario que aseguró sentirse muy feliz por el mural.

Me compartieron esta foto. No me queda más que agradecer a la persona o personas que lo hicieron. También al que prestó la pared. 😁 Y a la persona que tomó la foto. Está ubicado en el barrio Paraiso, Ciudad Bolívar, Bogotá. Gracias y aprovecho para exaltar su talento. 💯💯 pic.twitter.com/jLlRyTiu87

— Radamel Falcao (@FALCAO) October 22, 2021